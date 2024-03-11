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Президент Чехії: Присутність іноземних військ в Україні не порушуватиме міжнародні норми
10:46 11.03.2024 |
Президент Чехії Петр Павел переконаний, що якщо війська НАТО здійснюватимуть підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.
Про це Павел заявив в інтерв'ю Чеському телебаченню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
За словами чеського президента, необхідно чітко розрізняти розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.
"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько 1000 осіб", - нагадав Павел.
Він зазначив, що з точки зору міжнародного права і Статуту ООН "ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО" допомагати на території України.
На запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Павел відповів, що не відкидає дискусії з цього питання.
"Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перекидати тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато логічніше перекинути кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів", - сказав він.
Минулого тижня Павел на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії.
Сам Макрон перед цим заявляв, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
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