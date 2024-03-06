Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна та Греція почали готувати двосторонню безпекову угоду

 

Представники України та Греції почали підготовку двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки відповідно до укладеного лідерами "Групи семи" меморандуму на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив 6 березня президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

"Ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій - нашої співпраці в галузі безпеки. Сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду до підписання", - сказав голова держави.

Він додав, що угода має зафіксувати досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, "а також і на наступні десять років - саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати".

Безпекові угоди укладаються відповідно до рамкової декларації, укладеної між Україною й державами "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. До цієї декларації вже долучились понад три десятки держав.

На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.
Ключові теги: Греція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1863  0,03 0,07 38,6896  0,02 0,04
EUR 41,4154  0,02 0,05 42,1313  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес