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АНАЛІТИКА

Прем'єр Греції заявив, що його країна хотіла б використовувати та розвивати можливості порту в Одесі

 

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна хотіла б розвивати можливості порту в Одесі для зміцнення української економіки та здатності України воювати.

"Одеса є унікальним містом-портом і, відповідно, ці можливості потрібно використовувати. Я хотів би, щоб Греція сприяла і розвивала можливості цього порту для того, щоб кошти, одержувані від перевезень, від його використання, посилювали українську економіку й допомагали Україні воювати", - заявив він на пресконференції із Зеленським в Одесі в середу.

Міцотакіс також заявив, що війна Росії проти України порушує всі міжнародні правила і, відповідно, Греція не може бути нейтральною, не може мовчати, тому що захист України зараз є захистом ядра демократичних цінностей.

"Ми повинні всі згуртуватися для того, щоб захищати Україну. Кожна країна має докладати своїх зусиль до допомоги Україні, щоб допомога Україні була стабільною, щоб не було перерв і все, що потрібно, постачалося", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Греція
 

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