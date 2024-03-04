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АНАЛІТИКА

Шмигаль не бачить утисків опозиції у перешкоджанні виїзду у закордонні відрядження

16:41 04.03.2024 |

Політика

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував ситуацію із блокуванням закордонних відряджень для низки депутатів Верховної Ради, зокрема, з опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час підсумкової пресконференції.

Шмигаль зазначив, що питання дотримання чинного українського законодавства "має бути в пріоритеті для кожного".

"Якщо в Верховній Раді існують певні параметри того, як народні депутати мають здійснювати свої офіційні закордонні відрядження, цих правил треба дотримуватись. Я переконаний, що всі народні депутати в цих параметрах сьогодні живуть, працюють, і абсолютно користуються відповідною законодавчою базою", - сказав прем'єр.

Він додав, що "як громадянин України" не бачить дискримінації опозиції через перешкоджання у виїзді у закордонні відрядження.

Стаття на тему:

01.03.2024 Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
Європейський парламент в ухваленій напередодні резолюції щодо необхідності підтримки України висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок українських депутатів, зокрема, від опозиції.

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.

Відео на тему:


У листі містилось прохання до Варгеї звернутись до уряду України і, у разі відсутності відповіді, - порушити згадане питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробки переговорної рамки про вступ.

Після цього віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.
 

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