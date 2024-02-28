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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Китай відправляє посланця в Україну, Росію та країни ЄС говорити про мир
10:31 28.02.2024 |
Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило китайське агентство Xinhua з посиланням на заяву МЗС Китаю.
Ця поїздка стане "другим раундом човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи", йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.
Окрім України, Росії та Бельгії спецпосланець Китаю також відвідає Францію, Німеччину і Польщу.
Візити стартують із 2 березня.
У середу Китай заявив, що "найнагальнішим завданням на цей момент є відновлення миру".
"За останні два роки ми ніколи не відмовлялися від наших зусиль зі сприяння миру і ніколи не припиняли просування переговорів", - заявила на брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін.
Лі відвідав регіон минулого року в рамках зусиль з посередництва у врегулюванні конфлікту, провівши переговори в Москві, Києві та низці європейських столиць.
Хоча Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні в Україні, його критикують за відмову засудити Росію за її вторгнення.
Минулого року Пекін опублікував документ із закликом до "політичного врегулювання", який, на думку західних країн, може дозволити Росії зберегти більшу частину захоплених нею територій в Україні.
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