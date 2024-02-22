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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Канада готова профінансувати масові поставки боєприпасів в Україну

 

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади, пише "Європейська правда".

Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава веде переговори з чехами.

"Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво", - сказав Блер у понеділок.

Міністр зробив свою заяву після оголошення про те, що Канада надасть сотні безпілотників українським військовим.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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