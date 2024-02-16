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У Мюнхені стартувала конференція з безпеки
17:44 16.02.2024 |
У столиці Баварії Мюнхені в п'ятницю, 16 лютого, відкрилася 60-та міжнародна конференція з безпеки - найавторитетніший у світі захід з питань безпеки. У ньому беруть участь 180 високопоставлених державних представників, зокрема глави держав і урядів майже 50 країн, включно з президентом України Володимиром Зеленським.
Основними темами конференції стануть війни РФ проти України та на Близькому Сході, а також у Сомалі, Судані та на Гаїті. Іншими важливими темами буде верховенство міжнародного права як основа співіснування, можлива реформа Ради Безпеки ООН і кліматичні зміни.
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За словами Порошенка, у нього в рамках Мюнхенської безпекової конференції були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з президентами і головами урядів країн-членів Європейського Союзу.
Війна РФ проти України
Найяскравішим гостем цьогорічної Мюнхенської конференції стане Володимир Зеленський. Він уперше відвідує Мюнхен від початку повномасштабної війни Росії проти України. Агентство dpa зазначає, що присутність Зеленського на конференції як ніколи важлива для України, оскільки міжнародна коаліція на підтримку Києва "дає тріщини".
У випадку з Україною на порядку денному стоїть питання, чи зможуть західні союзники зберегти допомогу Україні у відбитті російської агресії. Республіканці в Конгресі США вже багато місяців блокують виділення нового багатомільярдного пакета військової допомоги. Усі експерти згодні, що без підтримки США Європа не зможе компенсувати Україні брак озброєнь у повному обсязі, зазначає dpa.
На конференції присутні близько десятка республіканських конгресменів, віцепрезидентка США Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен.
Відео на тему:
Війна в Секторі Гази
Інша важлива темою конференції - драматична ситуація в Секторі Гази і відчайдушний пошук мирного вирішення конфлікту на Близькому Сході. Ізраїль на мюнхенському форумі представляють президент Іцхак Герцог і глава МЗС Ізраель Кац. У конференції беруть участь і високопоставлені представники Палестинської національної адміністрації та сусідніх арабських держав - Катару, Саудівської Аравії, Йорданії та Єгипту.
Конференцію в Мюнхені відкриє генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, що, на думку dpa, сподобається не всім. Гутерріш протягом останніх місяців різкокритикував військову операцію Ізраїлю в Секторі Гази, називаючи її неприйнятною через високу кількість мирних жертв і катастрофічні гуманітарні наслідки.
Ця критика знаходила позитивний відгук у більшості членів Генеральної Асамблеї ООН, але колишній глава МЗС Ізраїлю Елі Коен назвав подальше перебування Гутерріша на посаді генсека ООН "загрозою для миру в усьому світі".
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