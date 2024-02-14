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«Рамштайн»: Чехія долучиться до коаліції з розмінування України
21:31 14.02.2024 |
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова під час зустрічі голів оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі 14 лютого підписала декларацію про наміри долучитись до коаліції з розмінування України на чолі з Литвою.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосили в чеському Міноборони.
Міністри оборони 17 країн Альянсу, включно з Чехією, підписали в Брюсселі декларацію про наміри створити коаліцію з розмінування.
У ній союзники заявляють, що можуть зробити свій внесок у розмінування України фінансовими внесками, матеріальними пожертвами або навчаннями з гуманітарного та бойового розмінування.
"У результаті війни в Україні заміновані великі території. Чеська Республіка пропонує підготувати кілька десятків українських саперів протягом цього року, щоб допомогти Україні усунути наслідки російського вторгнення", - прокоментувала Чернохова.
Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.
У січні в литовському Міністерстві оборони відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.
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