Рада звільнила Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів

Верховна Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів України Юлію Лапутіну. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від голосу Ярослава Железняка.

Як проголосували нардепи

За відставку Лапутіної проголосували 302 народних депутати.

"Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства", - додав Железяк.

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Що передувало відставці

Нагадаємо, що в понеділок, 5 лютого до Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Про що повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Відставку Лапутіної прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами - це "питання виключно менеджменту" та додав, що "кроки перезавантаження" будуть продовжуватися не тільки в цьому напрямі.

Хто така Юлія Лапутіна

Юлія Лапутіна народилась у 1967 році в Києві. Заміжня. Має двох доньок. Здобула педагогічну та психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології й здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

За даними з відкритих джерел, вона - друга жінка в історії незалежної України, яка отримала генеральське звання. З 1992 року Лапутіна розпочала службу в Службі безпеки України, була оперуповноваженою підрозділом контррозвідки. Брала участь в нейтралізації сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.

Протягом 2010-2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки.

У 2014 році у складі першої об'єднаної групи СБУ працювала в тоді окупованому Краматорську, займалася розвідкою, збором та передачею інформації. Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію "Краматорськ - це Україна", яку підхопили в інших містах.

Того ж року Лапутіна була призначена на посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки

У березні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв полковнику Служби безпеки України Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора.

У грудні 2020 року її призначили міністром України у справах ветеранів. Перебуваючи на посаді, Лапутіна обіцяла виконати програмну обіцянку вжити заходів для покращення житлового забезпечення осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.