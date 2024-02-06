Мінветеранів витратить 40 мільйонів на проєкт першої черги Національного меморіалу, її будівництво оцінили у 1,5 мільярда

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" Міністерства у справах ветеранів 29 січня за результатами тендеру уклала угоду з приватним підприємством "Терра Інжиніринг" на проєктні роботи вартістю 40,38 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі складала 40,54 млн грн. Під час аукціону найнижчу ціну 36,98 млн грн запропонувало ТОВ "Терра Проджект", однак її пропозицію відхилили.

Таким чином, переможцем став наступний учасник "Терра Інжиніринг" із ціною 40,38 млн грн. Дорожчим конкурентом було ТОВ Науково-виробничий центр "Дорбудтехнологія".

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За умовами угоди, до 30 травня потрібно виконати проєктні роботи стадій "Проєкт" і "Робоча документація" для першої черги будівництва Національного військового меморіального кладовища в межах Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Перша черга включає перший-другий пускові комплекси, кошторисна вартість її будівництва складає 1,54 млрд грн, у тому числі першого пускового комплексу - 655,82 млн грн і другого пускового комплексу - 887,87 млн грн. Що до тривалості будівництва першої черги, то вона складає 2,5 року: рік і 1,5 року відповідно.

Одеською "Терра Інжиніринг" володіють Алла Осмокеску з Ізмаїла та Юрій Ларькін із Рівненщини, а керує Валентин Євдокименко з Одеси. За даними місцевих ЗМІ, Євдокименко є колишнім заступником начальника Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА. Алла Осмокеску до 2020 року фігурувала як дружина у деклараціях Юрія Осмокеску - начальника криміналістів слідчого відділу Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області.

Усього з 2016 року "Терра Інжиніринг" отримала державних підрядів на 220,53 млн грн.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" була створена в листопаді 2022 року. Зараз її директором є Ярослав Пронюткін, який відомий як адвокат.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?

У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила змінити місце розташування Меморіалу за рішенням уряду. Відтак, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

Раніше Меморіал планувалося звести на Броварському проспекті у Дніпровському районі міста Києва біля Биківні, для цього Верховна Рада у травні 2023 року ухвалила окремий закон.

Однак в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявили, що проведене Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили" обстеження ділянок показало, що вони можуть містити масові могили часів сталінських репресій, а також об'єкти Другої світової війни, які потрібно дослідити. Крім того, виділена територія може виявитися замалою, адже для створення меморіалу "доцільно обирати земельну ділянку, яка матиме потенціал до розширення".

Нагадаємо, у 2022 році на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва. Орієнтовна площа меморіального кладовища мала становити 140 га. Однак проти цього виступала столична громадськість.

Нагадаємо, торік проєктні роботи попередньої стадії "Ескізний проект" Національного меморіалу виконало ТОВ "Інжиніринг-Холдинг" за 271 тис. грн. Позитивний експертний звіт щодо неї виконало ДП "Укрдержбудекспертиза" за 889 тис. грн.