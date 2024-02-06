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Зеленський про відставку Лапутіної: це питання виключно менеджменту, нам треба свіжа енергія
23:01 05.02.2024 |
Сьогодні Юлія Лапутіна вирішила подати у відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Президент Зеленський прокоментував це рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.
Як розповів президент, він разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорив посилення політики героїв та політики ветеранів в Україні. Мова про те, з якими проблемами ветерани зіштовхуються у цивільному житті.
"За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо", - сказав Зеленський.
Що відомо про Лапутіну
25 березня 2020 року вона отримала звання генерал-майора та стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Вже 18 грудня 2020 року її призначили міністром у справах ветеранів України.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.
А 5 лютого 2024 року вона повідомила, що подала заяву про відставку.
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