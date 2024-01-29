Фінансові новини
- |
- 29.01.24
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
10:20 29.01.2024 |
Колишній голова Google Ерік Шмідт (Eric Schmidt) наполягає на розгортанні дронів-камікадзе, керованих штучним інтелектом, в Україні.
Ерік Шмідт заснував стартап White Stork (Білий лелека), названий на честь одного із символів України. Згідно зі звітом Forbes, цей стартап займатиметься виробництвом недорогих дронів-камікадзе зі штучним інтелектом. Вони використовуватимуть ШІ для візуального наведення і зможуть працювати навіть за перешкод GPS. Ці дрони компанія планує постачати Збройним силам України.
Інформації про White Stork дуже мало, але, за даними ЗМІ, до команди увійшов ще колишній співробітник Google Себастьян Трун (Sebastian Thrun).
З моменту подачі документів на стартап Шмідт закликав збільшити поставки дронів Україні. За його словами, після кількох місяців навчання солдати зможуть керувати дронами, які літають настільки швидко, що їх практично неможливо збити. Ці дрони несуть невелику кількість вибухівки і коштують всього близько 400 доларів за одиницю.
Днями Шмідт написав ще одну статтю в журналі Foreign Relations під назвою "Україна програє війну дронів". Він стверджує, що Україні та її союзникам необхідно інвестувати в розробку і масштабування технологій, які зможуть протистояти російським безпілотникам. За його прогнозами, у 2024 році Україні знадобиться щонайменше 2 мільйони дронів, причому тільки половина буде вироблена всередині країни.
Ні сам Ерік Шмідт, ні представники White Stork поки що не прокоментували цю інформацію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
ТОП-НОВИНИ
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
|ЗМІ: Греція після прохання США готується передати Україні пакет озброєнь
|«Рятівники» Верховної Ради. Навіщо Стефанчуку з Арахамією кріпаки — «слуги народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський показав декларації за два роки: у 2022-му доходи зменшилися майже втричі
|Екс-член правління «Укренерго» Безрукова призначена директором Агенції оборонних закупівель Міноборони
|До Києва прибули генеральні інспектори від Міноборони США, Держдепартаменту та USAID - посол
|У Хорошковського відібрали 65 га лісу на березі Дніпра
|Зеленський назвав чисельність української армії
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
Бізнес
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор
|Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію