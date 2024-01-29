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АНАЛІТИКА

Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України

 

Колишній голова Google Ерік Шмідт (Eric Schmidt) наполягає на розгортанні дронів-камікадзе, керованих штучним інтелектом, в Україні.

Ерік Шмідт заснував стартап White Stork (Білий лелека), названий на честь одного із символів України. Згідно зі звітом Forbes, цей стартап займатиметься виробництвом недорогих дронів-камікадзе зі штучним інтелектом. Вони використовуватимуть ШІ для візуального наведення і зможуть працювати навіть за перешкод GPS. Ці дрони компанія планує постачати Збройним силам України.

Інформації про White Stork дуже мало, але, за даними ЗМІ, до команди увійшов ще колишній співробітник Google Себастьян Трун (Sebastian Thrun).

З моменту подачі документів на стартап Шмідт закликав збільшити поставки дронів Україні. За його словами, після кількох місяців навчання солдати зможуть керувати дронами, які літають настільки швидко, що їх практично неможливо збити. Ці дрони несуть невелику кількість вибухівки і коштують всього близько 400 доларів за одиницю.

Днями Шмідт написав ще одну статтю в журналі Foreign Relations під назвою "Україна програє війну дронів". Він стверджує, що Україні та її союзникам необхідно інвестувати в розробку і масштабування технологій, які зможуть протистояти російським безпілотникам. За його прогнозами, у 2024 році Україні знадобиться щонайменше 2 мільйони дронів, причому тільки половина буде вироблена всередині країни.

Ні сам Ерік Шмідт, ні представники White Stork поки що не прокоментували цю інформацію.
За матеріалами: gagadget.com
 

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