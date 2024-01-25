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Сенат Італії схвалив надання військової допомоги Україні в 2024 році
17:00 25.01.2024 |
Сенат Італії підтримав рішення уряду щодо надання військової допомоги Україні в 2024 році.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.
За це рішення проголосували 113 сенаторів, проти - 18. Тепер його має розглянути нижня палата парламенту - Палата депутатів.
Відповідний декрет уряду продовжує дозвіл Рима на передачу військових активів Києву до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов'язань Італії щодо допомоги Україні в боротьбі з вторгненням РФ.
Раніше нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.
У грудні Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік - до кінця 2024-го - повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні.
Нагадаємо, рішення про надання Україні військової допомоги ухвалив ще попередній уряд Італії на чолі з Маріо Драгі. Після приходу восени 2022 року до влади прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні її Рада міністрів вирішила продовжити ці повноваження на 2023 рік.
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні вважає, що подальша допомога Україні зброєю необхідна для того, аби забезпечити паритет на полі бою з Росією, інакше війна загрожує поширитись ближче до її країни.
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