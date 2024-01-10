Чеська компанія безкоштовно передала безпілотники Україні

Чеська компанія Isolit-Bravo безкоштовно передала українським військовим наземні безпілотники UGV Trail-Blazer.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на чеські медіа.

Чеське підприємство постачає свої наземні безпілотники українським військовим на передову для виконання логістичних завдань та евакуації поранених.

Trail-Blazer передаються в підрозділи напряму для уникнення бюрократії та можливих затримок. Вони використовуються воїнами 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Загалом Isolit-Bravo вже відправила безоплатно 8 безпілотників Trail-Blazer до України, ще чотири готові до відвантаження.

Trail-Blazer

За словами розробника безпілотної платформи Філіпа Халупніка, дистанційно керований безпілотник ідеально підходить для допомоги солдатам.

Завдяки електродвигуну та потужній батареї дрон здатна забезпечити автономну роботу до 8 годин і запас ходу до 32 км. Він має максимальна швидкість руху у 4-8 км/год.

Вона керується оператором з пульту управління в радіусі 1 кілометру. Безпілотник безшумний та має мінімальну теплову сигнатуру.

Вантажопідйомність платформи становить до 350 кг.

Чеська допомога

Як зазначається, компанія та її власник Квідо Штепанек ще з 2014 року активно допомагає українській армії. Штепанек відправив в Україну кілька колон вантажівок із гуманітарною допомогою.

На потужностях підприємства працюють десятки українців, частина з яких була прийнята після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Компанія також розробляє інші версії - меншу, яку незабаром відправлять в Україну, та ще одну, броньовану, з пристроєм розмінування на гусеничних мінах.