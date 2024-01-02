Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Італія перейняла головування в групі послів G7 в Україні

 

Посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо з 1 січня очолив групу послів країн "Групи семи" в Києві, які допомагають у втіленні реформ.

Про це посли повідомили у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посольство Італії зазначило, що "з гордістю переймає головування" в Групі послів G7 з підтримки України на 2024 рік.

"Щира подяка посольству Японії в Україні за відмінне головування у цій Групі у 2023. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - додали дипломати.

Головування переходить відповідно до того, яка країна очолює "Групу семи".

Як повідомлялось, Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

До складу "Групи семи" входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.
Ключові теги: Італія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0144
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 42,0059
  0,0099
 0,02

Курс обміну валют на 29.12.23, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0528  0,34 0,90 38,8217  0,48 1,25
EUR 41,9528  0,35 0,85 42,9967  0,52 1,22

Міжбанківський ринок на 29.12.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9500  0,03 0,08 38,0400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес