Італія перейняла головування в групі послів G7 в Україні

Посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо з 1 січня очолив групу послів країн "Групи семи" в Києві, які допомагають у втіленні реформ.

Про це посли повідомили у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посольство Італії зазначило, що "з гордістю переймає головування" в Групі послів G7 з підтримки України на 2024 рік.

"Щира подяка посольству Японії в Україні за відмінне головування у цій Групі у 2023. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - додали дипломати.

Головування переходить відповідно до того, яка країна очолює "Групу семи".

Як повідомлялось, Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

До складу "Групи семи" входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.