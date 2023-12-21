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Порошенко: призначення членів Рахункової палати всупереч позиції Євросоюзу та G7 – це удар по Україні
15:47 21.12.2023 |
Петро Порошенко під час виступу Верховній Раді закликав не голосувати за призначення членів Рахункової палати за процедурою, яку публічно розкритикували західні союзники України. Він наголосив: нехтування позицією ЄС та G7 шкодить нашій державі.
«Незважаючи на те, що ви провалили голосування у спробі зняти цей законопроєкт, я ще раз переконливо хочу до вас звернутися. Які проблеми в першу чергу зараз вирішує Україна? Це оборона. Це збереження фінансування та існування держави. І це євроінтеграція. Проєкт призначення членів Рахункової палати всупереч пропозиції G7, Європейського Союзу б'є і по першому, і по другому, і по третьому», - сказав Порошенко.
«З чим же пов'язана атака на Рахункову палату і спроба дестабілізувати її роботу? Рахункова палата викрила корупцію в Міністерстві оборони. Рахункова палата знайшла і підтвердила яйця по 17, 40 мільярдів дебіторки. Рахункова палата викрила корупцію з телесеріалами. Рахункова палата викриває і викриває. І цим голосуванням їм хочуть закрити рота», - вважає Порошенко.
«Не повторюйте помилку, коли хотіли обдурити Європейський Союз із голосуванням по незалежності САП, ВККС, по Конституційному Суду. Все рівно потім доведеться переробляти», - зауважив п'ятий Президент.
На початку грудня посли G7 наголосили, що призначення нового керівництва Рахункової палати має відбуватися лише після ухвалення реформи, що забезпечить прозорий конкурс із належною перевіркою кандидатів. Цього тижня посли Великої сімки в України знову висловили занепокоєння намірами Верховної Ради України призначити чотирьох членів Рахункової палати до прийняття закону про зміну процедури відбору на ці посади.
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