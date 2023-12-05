Сійярто заявив про скасування урядових переговорів з Україною, у Києві пояснили причини

Уряд України ініціював переговори з угорськими колегами напередодні саміту ЄС, але відклав спілкування з Будапештом до остаточного узгодження змін до законів про права меншин.

Про це дізналася "Європейська правда" після публічних скарг очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто на проблеми у комунікації з Україною.

Про скасовані переговори Сійярто повідомив у своєму Instagram. "Ми готові до переговорів з Україною на високому (політичному) рівні... але не бачимо готовності з іншого боку", - заявив він.

Сійярто повідомив, що у п'ятницю отримав запит на телефонну розмову "з віцепрем'єром України" (не уточнюючи імені). "Я сказав, що буду дуже радий поговорити, і був призначений час, але розмова була скасована", - стверджує Сійярто. Також, за словами міністра, була розмова про його зустріч з очільником Офісу президента України (цю посаду обіймає Андрій Єрмак), і "це також було скасоване".

Як стало відомо "Європейській правді", Київ справді ініціював принаймні одну зі згаданих міністром розмов, але вона була відтермінована. Українська сторона стверджує, що і далі зацікавлена у переговорах і не прагне їхнього скасування - але просить перенести переговори на початок наступного тижня через останні узгодження рішення щодо законодавства про права меншин.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, відповідальна за питання європейської та євроатлантичної інтеграції, визнала, що це вона ініціювала переговори з Сійярто, оскільки "хотіла його поінформувати про закон про нацменшини".

Провести переговори у плановий час не вдалося через те, що узгодження законопроєкту затягнулося - як відомо, зараз уряд та політичні сили у ВР домовляються про фінальний текст того проєкту, що має бути внесений на заміну попереднього урядового. Без цього узгодження Стефанішина не могла повідомити угорському міністрові про детальні формулювання.

"Але я запевняю, що ми і далі прагнемо діалогу, і я обов'язково звернуся до Петера Сійярто, щоби домовитися про розмову на початку наступного тижня, щойно буде зрозуміло, що проголосує парламент", - пояснила віцепрем'єрка.

"ЄвроПравда" також звернулася за коментарем до очільника ОПУ та готова опублікувати його пояснення, щойно отримає відповідь.

Як відомо, цього тижня очікується ухвалення у ВР низки євроінтеграційних законів, включно із законом про меншини.