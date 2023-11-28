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АНАЛІТИКА

США домовляються з Грецією про закупівлю снарядів для України

 

США обговорюють із Грецією продаж загалом 75 тис. артилерійських снарядів із запасів Збройних сил Греції в рамках зусиль для поповнення українських боєприпасів у війні проти Росії.

Як пише Ekathimerini, всього американці закуплять 50 тис. снарядів калібру 105 мм, 20 тис. калібру 155 мм і 5 тис. більших снарядів калібру 203 мм.

Переговори перебувають у завершальній фазі. Загальна ціна, про яку домовилася грецька сторона, становить $47 млн.

На початку листопада Міністерство оборони США оголосило про новий пакет критично важливої безпекової допомоги для України загальною вартістю $425 млн.

Пакет включає передачу озброєнь із запасів армії США на $125 млн для задоволення невідкладних потреб ЗСУ на полі бою, а також виділення $300 мільйонів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Греція
 

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