Комітет Ради розгляне питання про зняття Безуглої з посади голови підкомітету на найближчому засіданні - Фріз

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки на найближчому засіданні може розглянути питання щодо зняття народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади голови підкомітету з питань цивільного нагляду та контролю, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"У нас не було засідання (сьогодні - ІФ-У), тому що був відсутній кворум. У нас був формат заслуховування питань у закритому режимі. Окрім пунктів порядку денного, я порушила питання про відсторонення Безуглої з посади керівника підкомітету і попросила включити це питання до порядку денного наступного засідання комітету", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами Фріз, колеги з комітету нацбезпеки підтримали її в тому, що на публічні висловлювання Безуглої на адресу Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного комітет має відреагувати.

"Отримала розуміння колег про необхідність реакції комітету", - зазначила Фріз.

Вона також додала, що на сьогоднішній зустрічі членів профільного комітету Безугла відсутня.

Як повідомлялося, Фріз ініціювала розгляд питання про зняття Безуглої з посади голови підкомітету з цивільного нагляду і контролю на засіданні профільного комітету.

Стаття на тему:

27.11.2023 Під приводом «плану війни». Навіщо «слуги народу» дискредитують Залужного та Генштаб ЗСУ

Давид Арахамія та Мар'яна Безугла зажадали від військових «плану війни». І це може означати початок великих політичних змін.



Останнім часом Безугла в соцмережах постійно висловлює претензії до дій Залужного. Зокрема, вона звинуватила Залужного у відсутності плану військових дій на 2024 рік і в некомпетентності.

У Верховній Раді зареєстровано три проєкти постанови авторства Федора Веніславського, Ігоря Кривошеєва ("Слуга народу"), Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки, а також зі складу профільного комітету.