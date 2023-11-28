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Комітет Ради розгляне питання про зняття Безуглої з посади голови підкомітету на найближчому засіданні - Фріз
16:00 28.11.2023 |
Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки на найближчому засіданні може розглянути питання щодо зняття народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади голови підкомітету з питань цивільного нагляду та контролю, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").
"У нас не було засідання (сьогодні - ІФ-У), тому що був відсутній кворум. У нас був формат заслуховування питань у закритому режимі. Окрім пунктів порядку денного, я порушила питання про відсторонення Безуглої з посади керівника підкомітету і попросила включити це питання до порядку денного наступного засідання комітету", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
За словами Фріз, колеги з комітету нацбезпеки підтримали її в тому, що на публічні висловлювання Безуглої на адресу Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного комітет має відреагувати.
"Отримала розуміння колег про необхідність реакції комітету", - зазначила Фріз.
Вона також додала, що на сьогоднішній зустрічі членів профільного комітету Безугла відсутня.
Як повідомлялося, Фріз ініціювала розгляд питання про зняття Безуглої з посади голови підкомітету з цивільного нагляду і контролю на засіданні профільного комітету.
Стаття на тему:
27.11.2023 Під приводом «плану війни». Навіщо «слуги народу» дискредитують Залужного та Генштаб ЗСУ
Давид Арахамія та Мар'яна Безугла зажадали від військових «плану війни». І це може означати початок великих політичних змін.
Останнім часом Безугла в соцмережах постійно висловлює претензії до дій Залужного. Зокрема, вона звинуватила Залужного у відсутності плану військових дій на 2024 рік і в некомпетентності.
У Верховній Раді зареєстровано три проєкти постанови авторства Федора Веніславського, Ігоря Кривошеєва ("Слуга народу"), Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки, а також зі складу профільного комітету.
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