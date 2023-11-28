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АНАЛІТИКА

Україна розпочала переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

 

Перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України, розпочато за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в "Групі семи" наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія
 

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