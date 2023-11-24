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АНАЛІТИКА

Членство Одарченка у фракції «Слуга народу» призупинено - Палійчук

23:39 23.11.2023 |

Політика

 

Членство народного депутата Андрія Одарченка у фракції "Слуга народу" призупинено, повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук.

"За рішенням голови нашої фракції (Давида Арахамії - ІФ-У), членство Андрія Одарченка призупинено на час проведення розслідування НАБУ. Це стандартна процедура, яку ми застосовуємо в подібних випадках", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За її словами, остаточне рішення щодо Одарченка буде ухвалено за результатами слідства.

"Але ще раз хочемо зазначити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", - наголосила Палійчук.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд у середу заарештував на два місяці Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

21 листопада САП і НАБУ повідомили про підозру Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури Найєма. Нардеп хотів, щоб із фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).

За версією слідства підозрюваний надав Найєму частину хабара в розмірі 0,39 біткойна, що еквівалентно $10 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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