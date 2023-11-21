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НАБУ: «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, намагався дати хабар Мустафі Найєму
12:04 21.11.2023 |
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру депутату Верховної Ради. За версією слідства, він намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, повідомили НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За словами співрозмовника LIGA.net в правоохоронних органах, підозрюваний - Андрій Одарченко.
НАБУ повідомило, що депутат, член комітету з питань антикорупційної політики нібито пропонував чиновнику біткоїни на суму $50 000, а в обмін просив посприяти в отриманні грошей з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, в якому депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).
Депутат, за інформацією правоохоронних органів, встиг перевести перший транш в розмірі 0,39 біткоїна ($10 000).
"Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати", - йдеться в повідомленні НАБУ.
Підозрюваному інкримінують ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція хабаря), максимальне покарання - до десяти років позбавлення волі.
Розслідування злочину стало можливим завдяки особистому сприянню генерального прокурора Андрія Костіна, вказала САП.
Найєм співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню протиправних дій.
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