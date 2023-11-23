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Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
23:52 22.11.2023 |
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, згідно з указом глави держави, з її складу виключено екс-голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя і призначено віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова.
"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Федорова Михайла Альбертовича - Віцепрем'єр-міністра України з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - Міністра цифрової трансформації України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Ю. Щиголя", - ідеться в указі, опублікованому на сайті Офісу Президента 22 листопада.
"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - підкреслюється в документі.
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На телефоні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя виявили криптогаманець. На ньому зберігається 1 201 285 одиниць Tether USDT (еквівалент $1 201 928) та 6,9 біткойна (близько $265 тис.).
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