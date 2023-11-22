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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Статки екс-голови Держспецзв’язку в криптовалюті становлять майже $1,5 млн – САП

20:02 22.11.2023 |

Політика

 

Днями ми повідомляли, що керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 млн грн бюджетних коштів. Шестеро осіб розробили схему з придбання засобів інформатизації за завищеною вартістю. Під підозру потрапили голова Держспецзв'язку, його заступник та інші службові особи. Водночас Кабмін звільнив голову відомства Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Сьогодні ця історія отримала цікаве продовження. Як повідомляє журналіст Олег Новіков, на телефоні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя виявили криптогаманець. На ньому зберігається 1 201 285 одиниць Tether USDT (еквівалент $1 201 928) та 6,9 біткойна (близько $265 тис.). Таким чином, ексчиновник, якого підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, є доларовим мільйонером. Лише криптовалютні активи на телефоні сумарно складають $1,47 млн. Додатково під час обшуків у нього знайшли €82 тис. та $72 тис. готівкових коштів.


Зважаючи на це, НАБУ і САП просили взяти під варту Щиголя з альтернативою 50,23 млн грн застави. 22 листопада суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід ексголові Держспецзв'язку у вигляді перебування під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Додамо, Віталій Дейнега розкритикував діяльність Держспецзв'язку та заявив, що через корупцію в цьому відомстві страждає обороноздатність держави.
За матеріалами: ITC.ua
 

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