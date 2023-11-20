Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили

14:49 20.11.2023 |

Політика

 ексголова Держспецзв'язку Юрій Щиголь

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Слідство з'ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення.

Для цього було залучено дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку ДП "Українські спеціальні системи" уклало договори на постачання програмного забезпечення та послуг та перекахалоу 2021-2022 роках кошти у сумі понад 285 млн грн.

Реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину.

Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Наразі підозрюються шість осіб:

* на момент вчинення злочину голова Держспецзв'язку (Щиголь Юрій);
* його заступник Жора Віктор;
* гендиректор та співробітник держпідприємства;
* власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили

 

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв'язку Щиголя Юрія та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Жору Віктора.

Тимчасово обов'язки голови Держспецзв'язку поклали на Маковського Дмитра, який працював на посаді першого заступника голови відомства.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0496
  0,0898
 0,25
EUR
 1
 39,3986
  0,1404
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2334  0,05 0,15 37,8169  0,00 0,01
EUR 40,2476  0,10 0,24 41,0438  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0800  0,09 0,26 36,1100  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес