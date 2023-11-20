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Керівництво Держспецзв'язку викрили в розкраданні 62 мільйонів: голову та заступника звільнили
14:49 20.11.2023 |
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.
Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.
Слідство з'ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення.
Для цього було залучено дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.
З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку ДП "Українські спеціальні системи" уклало договори на постачання програмного забезпечення та послуг та перекахалоу 2021-2022 роках кошти у сумі понад 285 млн грн.
Реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину.
Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.
Наразі підозрюються шість осіб:
* на момент вчинення злочину голова Держспецзв'язку (Щиголь Юрій);
* його заступник Жора Віктор;
* гендиректор та співробітник держпідприємства;
* власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.
Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв'язку Щиголя Юрія та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Жору Віктора.
Тимчасово обов'язки голови Держспецзв'язку поклали на Маковського Дмитра, який працював на посаді першого заступника голови відомства.
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