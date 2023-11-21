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АНАЛІТИКА

Постачання снарядів в Україну впали на 30% після початку війни Ізраїлю з ХАМАС, - ABC News

 

Постачання США артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилося "більш ніж на 30%" з того часу, як минулого місяця почалася війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ABC News .

Як зазначається в публікації, 155-мм артилерійські снаряди, можливо, є найважливішими боєприпасами для України в боротьбі з російськими військами, а частина американських запасів, що призначалися для України, були перенаправлені до Ізраїлю.

Офіційні особи США за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні.

"Вони (офіційні особи США) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", - сказав анонімний український чиновник.

Чиновник повідомив, що запаси цих життєво важливих артилерійських снарядів становлять "близько 60-70% загальних постачань".

Однак високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що скорочення боєприпасів "не має жодного відношення до того, що відбувається в секторі Газа". Президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає жодного зв'язку між тим, що відбувається у Секторі Газа, і тим, що відбувається в Україні", сказав чиновник.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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