Апеляційна палата ВАКС остаточно звільнила нардепа Герасимова від покарання за недостовірне декларування

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 15 листопада скасувала вирок та звільнила народного депутата Артура Герасимова ("Європейська солідарність") від кримінальної відповідальності за внесення недостовірної інформації у декларацію.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як уточнили в САП, станом на момент розгляду апеляційних скарг сторін строк давності притягнення до кримінальної відповідальності сплив.

"Підставою для закриття провадження стало клопотання народного депутата та його захисників, а також їхня відмова скористатись правом на повний судовий розгляд, у ході якого суд має встановити винуватість або невинуватість особи", - йдеться у повідомленні.

Це дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження, у разі згоди особи на його завершення без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, пояснили в САП.

"Разом з тим вказана підстава звільнення особи від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою", - підкреслили в повідомленні.

Правоохоронці не уточнюють імені нардепа, але, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Артура Герасимова.

Нагадаємо, що в середині серпня перша інстанція ВАКС визнала його виннуватим у недекларуванні вілли в Іспанії, але звільнила його від покарання у зв'язку із закінченням строків давності у справі.

Як повідомлялося, у січні народному депутату Артуру Герасимову повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках. Зокрема, депутат не вніс до декларації відомості про двоповерхове житлове приміщення і паркомісце, що належать йому та його дружині, які розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тисяч євро, а також про наявність грошових активів у розмірі $1657 доларів, розміщених на рахунку в одному з українських банків.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми". Зокрема, у квітні 2021 року журналісти писали про те, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий особняк в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють із 2013 року.

Своєю чергою сам Герасимов казав, що нерухомість в Іспанії, про яку йдеться, була придбана до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до обрання його народним депутатом. Він запевняв, що самостійно повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації і зазначав, що у схожому випадку справу не передавали до суду, коли помилки у своїй декларації визнав президент Володимир Зеленський.