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АНАЛІТИКА

Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС

17:21 16.01.2023 |

Політика

 

Народний депутат Артур Герасимов (фракція "Європейська солідарність") вважає повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії спробою підмінити реальну боротьбу з корупцією з боку правоохоронців, повідомляє пресслужба політсили в понеділок.

"На жаль, змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ. Настільки впевнений у своїй правоті, що не сумніваюся в тому, що виграю цю справу у Вищому антикорупційному суді", - цитує Герасимова пресслужба "Євросолідарності".

За словами нардепа, "дуплекс, який йому інкримінується, було куплено у 2013 році, тобто до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до того, як його було обрано народним депутатом".

"Причому на той момент я займався бізнесом, і дуплекс був куплений на задекларовані від бізнесу доходи, легальність і достатність яких ні в кого не викликає запитань чи сумнівів", - наголосив нардеп.

При цьому він уточнив, що ще понад рік тому "визнав, що припустився помилки, тому що вчасно не проконтролював дії юриста, якому доручив і який не вніс до реєстрів передання цієї квартири в дарунок батькам, що було зроблено ще в 2013 році".

"Щойно я це з'ясував, негайно, з власної ініціативи, повідомив НАЗК про неточності у своїй декларації. Самостійно. Тому просив бути точними у формулюваннях, оскільки йдеться суто про помилку в декларації, яку хочуть видати за "корупцію", - повідомив Герасимов.

Нардеп запевнив, що вже є прецеденти, коли в аналогічних ситуаціях НАЗК приймало такі уточнення і не передавало до суду справи про такі порушення.

"Зокрема йдеться про неточності в деклараціях глави держави, які виявив Володимир Олександрович і повідомив НАЗК. НАЗК, у свою чергу, такими поясненнями вдовольнилося. Закон, як відомо, один для всіх, і сподіваюся, що і в цій справі не може бути подвійних стандартів. Тож абсолютно готовий іти до суду з чистою совістю та бездоганною правовою позицією", - наголосив Герасимов.

"А НАБУ, до створення якого причетний як народний депутат, бажаю успіхів у боротьбі з корупцією", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили народному депутату Артуру Герасимову про підозру в недостовірному внесенні інформації до щорічної декларації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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