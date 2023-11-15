У Греції затримали підозрюваного у розкраданні 43 млн грн Міноборони України

У Греції затримали громадянина України, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони у розмірі 43 мільйони гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України 15 листопада, пише "Європейська правда".

Затримання відбулося 13 листопада в Афінах.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату за договорами, укладеними з Міноборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Ці кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг.

Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

12 липня 2022 року фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

6 листопада 2023 року прокурори Офісу генерального прокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт підозрюваного.

Також в рамках співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію червоного оповіщення.

В результаті підозрюваного затримали та рішенням Апеляційного суду Афін щодо нього застосовано тимчасовий арешт.

Наразі готують необхідні документи для направлення запиту про видачу зловмисника українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно суд у Франції відхилив запит України на екстрадицію українського мільярдера Костянтина Жеваго, якого звинувачують у розкраданні коштів.