Закупив неякісну форму на 1 млрд. СБУ затримала екс-заступника міністра оборони

Служба безпеки України затримала колишнього заступника міністра оборони через розтрату майже 1 млрд грн під час закупівлі форми для військових. Мова йде про В'ячеслава Шаповалова.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: власні джерела, Telegram-канал СБУ, сайт Міноборони України.

Зокрема, як стало відомо виданню, йдеться про В'ячеслава Шаповалова. В кінці січня 2023 року Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, звільнився з посади.

Деталі справи

За даними СБУ, у 2022 році він, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

"Військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - зазначають в відомстві.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконуючому обов'язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва знаходяться під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

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