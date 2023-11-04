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Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль - ЗМІ
23:20 03.11.2023 |
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль. Підготовка до візиту перебуває на завершальній стадії, пише в п'ятницю, 3 листопада, ізраїльське видання The Times of Israel.
Ізраїльський 12 канал вважає, що ця подія "стане сигналом про те, що освічений світ, який зазнає нападу, протистоїть менш освіченому світу, який нападає". "Це свідчитиме про щось на кшталт об'єднаного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія-Іран", - йдеться в сюжеті.
Страх розлютити Росію
Протягом останнього року Ізраїль чинив опір наближенню до України, щоб не розлютити Росію, яка контролює небо над Сирією, зауважує The Times of Israel. Втім, така позиція "викликала роздратування США, а часом і обурення України, якій неодноразово відмовляли у проханнях про надання наступальної зброї".
Раніше, за даними ізраїльських ЗМІ, Ізраїль відмовив Офісу президента України в проханні дати згоду на візит Зеленського, зазначивши, що це "не на часі". Запит надійшов після нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним в Ізраїлі, США та Євросоюзі. Тоді Зеленський публічно закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та "підтримати людей, які постраждали від терористичних атак".
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