Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль - ЗМІ

 

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль. Підготовка до візиту перебуває на завершальній стадії, пише в п'ятницю, 3 листопада, ізраїльське видання The Times of Israel.

Ізраїльський 12 канал вважає, що ця подія "стане сигналом про те, що освічений світ, який зазнає нападу, протистоїть менш освіченому світу, який нападає". "Це свідчитиме про щось на кшталт об'єднаного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія-Іран", - йдеться в сюжеті.

Страх розлютити Росію

Протягом останнього року Ізраїль чинив опір наближенню до України, щоб не розлютити Росію, яка контролює небо над Сирією, зауважує The Times of Israel. Втім, така позиція "викликала роздратування США, а часом і обурення України, якій неодноразово відмовляли у проханнях про надання наступальної зброї".

Раніше, за даними ізраїльських ЗМІ, Ізраїль відмовив Офісу президента України в проханні дати згоду на візит Зеленського, зазначивши, що це "не на часі". Запит надійшов після нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним в Ізраїлі, США та Євросоюзі. Тоді Зеленський публічно закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та "підтримати людей, які постраждали від терористичних атак".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1705
  0,0954
 0,26
EUR
 1
 38,7278
  0,0575
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес