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У Пентагоні розповіли, яка військова допомога потрібна Україні та Ізраїлю
09:24 24.10.2023 |
Україна та Ізраїль потребують артилерійських снарядів 155 мм, але США та союзники зможуть задовольнити їхні потреби.
Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ми зможемо підтримати Ізраїль у задоволенні його потреб. Ми зможемо підтримати також Україну з її потребами", - заявив Райдер.
Представник оборонного відомства США також наголосив, що ситуація на полі бою в обох країнах відрізняється, і насправді не так багато позицій у потребах збігається.
"Так, (снаряди - ред.) 155 мм - це сфера, загальна для обох. Але якщо говорити загалом, то це лише одна маленька сфера. І ми поки що не думаємо, що виникнуть якісь проблеми із забезпеченням обох країн" , - додав він.
За його словами, США, а також країни-союзники та партнери нарощують виробництво снарядів такого калібру.
"Тому ми впевнені, що врешті-решт зможемо задовольнити ці потреби", - наголосив представник Пентагону.
Допомога США для України та Ізраїлю
Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив до Конгресу додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Білий дім потребує 105 млрд доларів.
Напередодні Байден у прямому ефірі звернувся до американців. Під час свого виступу він пояснив, чому США мають підтримувати Україну та Ізраїль.
Варто зазначити, що у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців направили листа до Сенату, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.
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