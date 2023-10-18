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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Байден проситиме про $100 млрд для допомоги Україні та Ізраїлю

 

Президент США Джо Байден має намір звернутися до Конгресу із додатковим запитом про виділення 100 мільярдів доларів, зокрема, для оборонної допомоги Україні та Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Крім допомоги Україні та Ізраїлю пакет включатиме фінансування охорони кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі Тайваню, зазначили джерела агентства.

Рішення просити Конгресу про виділення комплексного пакета спрямоване на те, щоб заручитися підтримкою республіканців у Конгресі, які виступають проти збільшення допомоги Україні.

Включення фінансування охорони кордону також може допомогти отримати підтримку республіканців, які давно пов'язують додаткову іноземну допомогу з розв'язанням проблеми напливу мігрантів у США.

Один зі співрозмовників агентства розповів, що деталі пакета все ще опрацьовуються і що сума буде покривати цілий фінансовий рік.

Попередній запит Білого дому, який передбачав виділення Україні 24 мільярдів доларів, охоплював лише тримісячний період.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у вівторок заявив, що очікує, що адміністрація надішле запит "до кінця цього тижня" і що він включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу для Ізраїлю.

"Ми хотіли б отримати додатковий пакет якомога швидше, тому що потреби великі як в Ізраїлі, так і в Україні", - сказав він.

Проте будь-який запит від Білого дому має бути спочатку схвалений Палатою представників, але Палата не зможе цього зробити без обрання нового спікера.

Раніше радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що адміністрація Байдена проситиме Конгрес виділити фінансування для України та Ізраїля в одному пакеті.

Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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