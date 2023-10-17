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Україна викуповує понад половину світового виробництва цивільних квадрокоптерів DJI Mavic
Україна через війну проти росії стала найбільшим покупцем безпілотників DJI серії Mavic. Країна викуповує понад половину світового виробництва цих дронів.
З такою заявою виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, у 2023 році уряд виділив 40 млрд гривень (понад $1 млрд) на придбання безпілотних літальних апаратів.
У цю суму входять не лише цивільні квадрокоптери компанії DJI, а й дрони інших фірм, включно з українськими. При цьому Україна викуповує 60% світового виробництва безпілотників серії Mavic.
Паралельно з цим уряд робить кроки щодо прискорення створення внутрішнього ринку БПЛА. Цього тижня Кабінет міністрів України спростив імпорт компонентів, які можуть застосовуватися для створення дронів і бойових частин.
Минулого року Збройні Сили України використовували дрони DJI Mavic для спостереження і скидання боєприпасів. Зараз для нанесення ударів активно застосовуються FPV-безпілотники, які коштують у рази дешевше. Проте квадрокоптери китайської компанії продовжують відігравати важливу роль.
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