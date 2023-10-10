У Пентагоні вважають, що США має допомогати як Україні, так і Ізраїлю

Армія США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для забезпечення планів Пентагону щодо постачання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це заявила міністерка армії США Крістін Вормут, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Для нашої здатності підтримувати як ізраїльтян, так і українців одночасно важливим є додаткове фінансування з боку Конгресу, щоб збільшити наші можливості, розширити виробництво, а потім також оплатити самі боєприпаси", - сказала Вормут.

Вона також додала, що наразі армія США перебуває на ранній стадії розгляду запитів Ізраїлю про підтримку.

"Але я б сказала, що, так само як ми просуваємося вперед з Україною, ми просуватимемося вперед з підтримкою Ізраїлю", - додала Вормут.