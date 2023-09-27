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АНАЛІТИКА

В Ірландії виділили додатковий мільярд євро на українських біженців

 

Влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців. Держава оплачує житло понад 70 тисячам українців.

Водночас щотижня о Ірландії прибувають в середньому 550 людей, тому до кінця зими невелику кількість українців розміщувамуть у наметах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на breakingnews.ie.

Міністр інтеграції Родерік О'Горман і міністр державних витрат Паскаль Донохью оголосили про додаткове фінансування після обговорення в уряді у вівторок. Додатковий кошторис допоможе Департаменту інтеграції покрити витрати на житло українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.

"Уряд виділив кошти в бюджеті на 2023 рік, щоб подолати непрофільний тиск. Це фінансування продовжуватиме підтримувати гуманітарну відповідь держави на кризу в Україні. Державі довелося надзвичайно багато працювати, щоб впоратися зі значним потоком людей з України з початку вторгнення Росії в Україну", - зазначив Паскаль Донахью.

Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 тисяч. Також країна надає прихисток 23 200 біженцям.

"З огляду на подальше обмеження пропозиції, ймовірно, що забезпечення житлом залишатиметься складним у осяжному майбутньому", - попередив Родерік О'Горман.

За його словами, невелике число українців розміщуватимуть у наметах - ці домовленості залишатимуться протягом зими.

На початку вересня через кризу з житлом новоприбулих біженців в Ірландії почали розміщувати у невеликих наметах просто неба. Такий табір облаштували на території маєтку Страдбаллі Холл в графстві Ліїш. Загалом у наметовому містечку планують розміщувати до 700 біженців із України. Влада обіцяє використовувати табір для дуже короткострокового розміщення людей.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ірландія
 

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