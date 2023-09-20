Зеленський та Нетаньяху на полях ООН обговорили двосторонні питання, у т.ч. цивільну оборону та захист людей

Президент України Володимир Зеленський на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН обговорив разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху низку двосторонніх питань, включаючи співпрацю у галузі цивільної оборони та захисту життів людей, повідомив сайт глави держави.

Водночас, як повідомляється, Зеленський поінформував ізраїльського прем'єра про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема з використанням дронів іранського виробництва, які Росія продовжує наносити мирними українськими містами, цивільними об'єктами та портовою інфраструктурою.

Глава української держави висловив стурбованість дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану.

Також Зеленський запросив Ізраїль підтримати українську "формулу світу". Зокрема він розповів про підготовку Глобального саміту світу.

Крім того, сторони обговорили співпрацю у рамках ООН та інших міжнародних майданчиках.