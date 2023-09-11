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Президент України підписав указ про нову дату Дня танкових військ - 14 вересня

12:28 11.09.2023 |

Політика, Україна

 

Президент України Володимир Зеленський 9 вересня 2023 року підписав указ №574/2023 про встановлення в Україні Дня танкових військ, який відзначатимуть щороку 14 вересня.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня", - йдеться в указі президента.

Цим самим указом визнано таким, що втратив чинність, указ президента України від 29 серпня 1997 року №922/97 "Про День танкістів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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