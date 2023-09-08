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АНАЛІТИКА

Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму і каже про «необхідність перемир'я»

 

Ілон Маск відреагував на інформацію про те, що він нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Севастополі. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter), реагуючи на повідомлення про те, що він нібито навмисно деактивував Starlink.

"Регіони Starlink, про які йде мова, не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - написав Маск.

"Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі.

Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту", - заявив мільярдер.

Він також стверджує, що "обидві сторони [у війні] повинні погодитися на перемир'я".

"З кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордони якої майже не змінюються. Це не варте їхніх життів", - стверджує Маск.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: SpaceX
 

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