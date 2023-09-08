Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN

Торік американський бізнесмен Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, щоб зірвати атаку України на Чорноморський флот Росії.

Про це пише CNN із посиланням на нову біографію підприємця авторства Волтера Айзексона. Її уривки потрапили у розпорядження CNN, а сама книга вийде друком у видавництві Simon & Schuster 12 вересня.

"Коли начинені вибухівкою українські підводні дрони наблизилися до російського флоту, вони втратили зв'язок, і їх зрештою викинуло на берег", - пише Айзексон.

Як стверджує автор біографії Маска, бізнесмен наказав інженерам своєї компанії вимкнути зв'язок, оскільки побоювався, що росіяни можуть відповісти на масований удар по Чорноморському флоту ядерним ударом.

Такі думки з'явилися в Маска після спілкування з російським високопосадовцем. Однак хто саме переконав Маска в реальності ядерної загрози, в матеріалі не вказано.

Українські чиновники, як стверджують, просили мільярдера змінити рішення, але той стояв на своєму. "Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі, творити мирні справи, а не завдавати ударів дронами", - заявив Маск автору книги.

Побоювання щодо "міні-Перл-Гарбора" у Криму, як висловився Маск, не справдилися. Але цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився керівник SpaceX і Tesla. Умисно чи ні, але він став впливовим посередником у війні Росії проти України, якого американські чиновники не могли ігнорувати, пише CNN.

Нова книга Айзексона, автора знаменитих біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, дає нове уявлення про Маска, та про те, як екзистенційний страх розпалити війну змусив його відкинути запити України на системи Starlink, які могли б використати для нападу на росіян.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росія порушила роботу систем зв'язку України, і Маск погодився надати українцям супутникові термінали Starlink виробництва SpaceX, які коштували мільйони доларів. Вони мали вирішальне значення для військових операцій ЗСУ. Але коли Україна почала застосовувати Starlink для атак по силах РФ, Маск почав сумніватися у своєму рішенні.

За словами Айзексона, відновити зв'язок для підводних дронів просив заступник прем'єр-міністра України Михайло Федоров.

Маск також обговорював це питання телефоном з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та послом Росії у США.

Сам бізнесмен і його представники поки що не коментували публікацію CNN. Телеканал підкреслює, що не має незалежних підтверджень версії, викладеної Айзексоном. Минулого року, однак, було чимало повідомлень про проблеми, яких зазнають українські військові зі зв'язком Starlink на лінії фронту.

Як вказано в біографії Маска, мільярдер дійсно побоюється, що може сприяти більшій ескалації війни в Україні, і ці побоювання багато в чому визначають його дії. Він вважає, що ударом по Криму Україна "зайшла б надто далеко", і їй загрожувала б "стратегічна поразка".

За словами Маска, SpaceX витратила десятки мільйонів доларів власних грошей на відправку супутникового обладнання в Україну. У жовтні 2022 року компанія повідомила Пентагону, що більше не сплачуватиме рахунки за супутникове обладнання.

Однак пізніше Маск змінив свою позицію.

"Чорт з ним... попри те, що Starlink досі втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безплатно фінансувати уряд України", - заявив він тоді.

Але, за словами Айзексона, SpaceX зрештою змогла укласти угоду з урядами США та Європи про оплату ще 100 тисяч нових супутникових тарілок для України на початку 2023 року.

В жовтні 2022 року мільярдер опублікував в твіттері свій мирний план припинення війни в Україні.

Він запропонував українцям відмовитись від Криму, забезпечити його водою, провести на окупованих росіянами територіях референдуми під контролем ООН, а також надання Україні статусу нейтральної держави.

Однак після хвилі критики мільярдер заявив, що "досі дуже підтримує Україну", але побоюється ескалації війни.