НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. З початку великої війни доступ до нього був обмежений.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В Агентстві нагадали, що державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України.

Водночас до відкриття даних Реєстру корупціонерів існує значний суспільний інтерес.

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Так, відомості про фізичну особу, що притягалась до дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності мають видаляти з Реєстру через рік, як вона туди потрапила. Про осіб, що притягались до адміністративної відповідальності - через три роки.



"Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо", - пояснили в НАЗК.

В агентстві запевняють, що відновивши доступ до Реєстру, урахували йі безпекові аспекти: НАЗК отримало від Міноборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

"Відкриті дані - це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій" - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Переглянути Реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення можна за посиланням.

Також у НАЗК нагадали, що очікують ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв'язку із запровадженням воєнного стану та регулює питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.