США вперше відправлять Україні бронебійні снаряди з сердечниками зі збідненого урану для танків M1 Abrams

Цього року Збройні Сили України отримали британські снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Найближчим часом США передадуть такі ж боєприпаси.

Українські танкісти проходять навчання на M1A2 Abrams, і незабаром перша легендарних американських танків буде доставлена в Україну. Адміністрація Байдена вперше відправить в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Журналістам вдалося ознайомитися з відповідним документом. Інформацію про плани передати Україні боєприпаси підтвердили два американські чиновники.

Це станеться найближчими тижнями. Вартість майбутнього пакета військової допомоги становитиме від $240 млн до $375 млн залежно від набору озброєння. Вміст поки що не було розкрито Білим домом.

Танкові снаряди, що містять збіднений уран, з'явилися в середині XX століття. Причиною став дефіцит щільного вольфраму. Серцевий зі збідненого урану підвищує бронебійну дію за рахунок збільшеної питомої ваги. Щільність становить 19 050 кг/м3, що на 67% більше порівняно зі свинцем.