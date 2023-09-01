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АНАЛІТИКА

Україна вже у вересні отримає перші танки Abrams, - Politico

 

Україна має отримати кілька американських танків Abrams у середині вересня. Йдеться про перші десять одиниць із 31 обіцяних від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що група українських військовослужбовців завершила програму навчання на американських танках M1 Abrams. А всього на полігонах армії США у Німеччині тренувалися близько 200 військових ЗСУ.

За словами офіційного представника полковника Мартіна О'Доннелла, українські солдати працюють над тим, щоб зберігати навички володіння танками на армійській базі Графенвер у ФРН, допоки танки не будуть готові до бою.

Західні офіційні особи сподіваються, що прибуття танків Abrams дасть Силам оборони України перевагу, необхідну їм для прориву російських оборонних ліній у ході контрнаступу.

Як пояснюють офіційний представник Міністерства оборони Штатів та інший чиновник, знайомий із дискусіями, вже у середині вересня 10 танків будуть відправлені в Україну.

За словами представника Міноборони, десять танків наразі перебувають у Німеччині на остаточному ремонті. Як тільки все буде готове, їх відправлять до України.

"США мають намір прискорити доставку 31 танка Україні до осені", - сказав О'Доннелл, при цьому відмовився назвати конкретні терміни.

Нагадаємо, що "Абрамси" входять до складу приблизно 300 танків, наданих західними союзниками, включаючи Leopard 2 від Іспанії та Німеччини, танки Challenger від Великої Британії та "легкі танки" Leclerc від Франції.

Постачання танків Abrams в Україну

Сполучені Штати Америки пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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