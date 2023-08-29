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Кабмін розширив коло іноземців, які мають право на імміграцію в Україну

15:43 29.08.2023 |

Політика, Україна

 

Кабінет міністрів розширив коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 29 серпня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до постанови Кабміну від 26 грудня 2002 року №1983 "Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень", - зазначив Мельничук.

Зокрема, розширено коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну: особами, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України три і більше років, а також особами, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоровʼя за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обовʼязків військової служби.

Віднесено до повноважень Міністерства оборони України та Національної гвардії подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб. Уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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