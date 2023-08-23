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АНАЛІТИКА

Ізраїль надав українським захисникам ліки на 100 млн гривень

 

Ізраїль передав Збройним силам України декілька тонн ліків як гуманітарну допомогу. Вартість придбаних медикаментів складає 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Ліки надіслало Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю. Збір коштів було організовано за запитом ЗСУ. За декілька місяців необхідну суму накопичили і придбали медикаменти для українських воїнів.

Закупки ліків допомогли організувати Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство закордонних справ, Міноборони України, ЗСУ, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, посольство Ізраїлю в Україні та інші партнери.

"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами", - заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Український уряд наголошує, що українській армії передали найважливіші медикаменти, що допоможуть зберегти здоров'я і життя захисників.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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