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Ізраїль надав українським захисникам ліки на 100 млн гривень
12:41 23.08.2023 |
Ізраїль передав Збройним силам України декілька тонн ліків як гуманітарну допомогу. Вартість придбаних медикаментів складає 100 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Ліки надіслало Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю. Збір коштів було організовано за запитом ЗСУ. За декілька місяців необхідну суму накопичили і придбали медикаменти для українських воїнів.
Закупки ліків допомогли організувати Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство закордонних справ, Міноборони України, ЗСУ, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, посольство Ізраїлю в Україні та інші партнери.
"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами", - заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Український уряд наголошує, що українській армії передали найважливіші медикаменти, що допоможуть зберегти здоров'я і життя захисників.
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