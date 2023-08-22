Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 21:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні на 30 млн євро
16:17 22.08.2023 |
Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 млн євро. Також обговорюються питання розмінування та експорту українського зерна.
Про це повідомив сьогодні в Афінах прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HRT.
За його словами, уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга.
"Ми щойно завершили зустріч із президентом України та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України", - сказав Пленкович.
Він також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні, у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування, де Хорватія, на жаль, має великий досвід.
Також було обговорено плани використовувати хорватські порти для експорту зерна з України. "Звичайно, порт Рієка - головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії", - пояснив прем'єр-міністр.
За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною, сказав Пленкович.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
ТОП-НОВИНИ
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|DTF Друк: Від Віртуального Світу до Реального Одягу
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Секретаріат Енергоспівтовариства допоможе «Укргідроенерго» в супроводі позовів проти РФ
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
|Вісім українських льотчиків почали навчання на F-16 у Данії
|Чорногорія долучилась до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України
|Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні на 30 млн євро
|Люксембург приєднався до декларації G7 щодо підтримки України
Бізнес
|Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ
|У Steam почався другий фестиваль українських ігор – понад 300 тайтлів, демоверсії та розпродаж
|Над «Дією» працює менше сотні осіб, – Мінцифри
|SpaceX уперше за два роки змогла отримати прибуток - аерокосмічна компанія опинилася в плюсі на $55 млн за доходу в $1,5 млрд
|Ріші Сунак готує великий саміт зі штучного інтелекту — Джо Байден у справі
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.