Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні на 30 млн євро

 

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 млн євро. Також обговорюються питання розмінування та експорту українського зерна.

Про це повідомив сьогодні в Афінах прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HRT.

За його словами, уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга.

"Ми щойно завершили зустріч із президентом України та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України", - сказав Пленкович.

Він також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні, у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування, де Хорватія, на жаль, має великий досвід.

Також було обговорено плани використовувати хорватські порти для експорту зерна з України. "Звичайно, порт Рієка - головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії", - пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною, сказав Пленкович.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Хорватія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8086
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес