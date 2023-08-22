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Посольство України звернулося до Ізраїлю через проблеми з в'їздом українців
13:48 21.08.2023 |
[thumb=left][/thumb]Україна закликає уряд Ізраїлю вирішити проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.
Посол звернувся до ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з закликом переглянути політику в'їзду для українців і втрутитися у це питання. Інакше, за його словами, український уряд розгляне призупинення безвізу з Ізраїлем.
"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян при в'їзді в Ізраїль. Ми зупинимо дію наших двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на столі нашого уряду", - сказав Корнійчук.
Посол також допустив можливість заборони на в'їзд ізраїльтян до Умані, де щороку хасиди-паломники святкують іудейський Новий рік (Рош га-Шана).
"Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, в тому числі в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ", - резюмував він.
Відносини України з Ізраїлем
Від початку повномасштабної війни в Україні влада Ізраїлю заявила про свій нейтралітет, але водночас Ізраїль допомагав Україні у гуманітарних питаннях, проте відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.
Також в українців виникають проблеми з в'їздом в Ізраїль. В коментарі РБК-Україна посол Корнійчук заявляв, що наразі в Ізраїль не пропускають кожного десятого українця. Проте джерело РБК-Україна в ізраїльських дипломатичних колах запевняло, що такі проблеми виникають не тільки в громадян України, а й інших країн, з яких до Ізраїлю традиційно приїжджають з метою нелегального працевлаштування.
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