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АНАЛІТИКА

Чехія натякнула, що передасть Україні додаткові Мі-24

 

Чеська міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що вертольоти Мі-24 радянського виробництва, які Чехія замінює на американські гелікоптери, можуть знайти застосування в Україні.

Такі слова Чернохової прозвучали в четвер під час заходу на вертолітній базі чеських Військово-повітряних сил поблизу міста Намешть над Ославою, пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Чеська міністерка підкреслила, що країна в майбутньому не може бути "матеріально залежною від ризикованих ресурсів зі Сходу", тому важливо як оновлювати військову техніку, так і створювати можливості для її ремонту.

Вона водночас відзначила роботу російських вертольотів Мі-24В і Мі-35, які "прослужили довше, ніж очікувалося".

"Хоча ми сьогодні символічно попрощаємося з ними, їхня історія, безумовно, не закінчилася. Думаю, ми всі підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти собі застосування там, де зараз є потреба в будь-якій оборонній техніці. Саме туди вже багато місяців йде і буде йти наша допомога", - додала Чернохова.

Голова Міноборони Чехії додала, що вертольоти Мі перебувають у хорошому стані та вже тривалий час виконують завдання в інтересах армії, зокрема і в закордонних операціях.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 - радянського та російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

У 2019 році Чехія домовилась зі США про купівлю 8 багатоцільових UH-1Y Venom і чотири бойові AH-1Z Viper. Перші чотири нові вертольоти чеська сторона вже отримала.

7 липня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16. Торік Чехія вже передавала Україні бойові гелікоптери.
Ключові теги: Чехія
 

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