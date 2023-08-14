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АНАЛІТИКА

Україна розглядає призупинення дії безвізу з Ізраїлем. Посол розповів про дві головні причини

 

На рівні вищого політичного керівництва Україна розглядає призупинення дії безвізого режиму з Ізраїлем. Цьому сприяє складність гарантувати безпеку паломникам до Умані та зростання відмов українцям у в'їзді в Ізраїль.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Радіо Свобода.

Щодо прийдешнього єврейськього Нового року Рош га-Шана, дипломат зауважив, що Україна цьогоріч очікує на приїзд до Умані щонайменше 20 тис. людей, оскільки, попри всі застереження, минулого року до України прибуло понад 20 тис. паломників.

"Національна поліція, ДСНС, інші державні органи, прикордонники мусили відволікати суттєву кількість своїх сил для того, щоб забезпечити порядок і безпеку. Крім того, ми говоримо, що ми не можемо гарантувати безпеку від ракет і дронів, оскільки нам, вибачте, не вистачає забезпечення безпеки своїх міст", - сказав Корнійчук в інтерв'ю виданню.

За його словами, про це говориться відкрито, й триває відкритий діалог з ізраїльським урядом: "Посольство наполягає на тому, що якщо ви з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви захочете захистити своїх? Це логічно". Посол України також наголосив, що завжди йшлося про співпрацю саме в питаннях захисту цивільного населення в глибокому тилу.

"Про скасування (безвізового режиму - ред.) не йдеться. У будь-якому випадку, розглядалося питання щодо призупинення. Тобто міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати, але другий фактор, крім Умані: на жаль, збільшилася кількість наших громадян, яких депортують. Виглядає це, на жаль, дуже ганебно, і посольство тут зробити нічого не може", - уточнив дипломат.

Як пояснив Корнійчук, у будь-якого громадянина, який приїхав до Ізраїлю з українським паспортом, відбирають документ, їх змушують очікувати на співбесіду в окремій кімнаті щонайменше 5-10 годин, і потім 10% українців розвертають і депортують без пояснення причин.

Посол України підкреслив, що минулого року статистика відмов у вʼїзді була 2-4%, і цього року вона зросла до 10%.

"Я підтверджую, що занепокоєння є, що розглядається питання вищим політичним керівництвом. Це рішення не МЗС і не Міністерства внутрішніх справ. Це рішення вищого політичного керівництва країни", - додав Корнійчук.

Раніше ЗМІ писали, що уряд розглядає можливість призупинення дії угоди з урядом Ізраїлю про скасування візового режиму між державами. Розгляд питання планується найближчими тижнями.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Ізраїль
 

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