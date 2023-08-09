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Скандального нардепа Торохтія, ймовірно, виключать з фракції «Слуга народу»
17:55 08.08.2023 |
Народного депутата Богдана Торохтія, ймовірно, буде виключено з фракції "Слуга народу". Він "прославився" своїми скандальними діями під час повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамію у Telegram.
За словами Арахамії, Торохтій продовжував отримувати з бюджету компенсацію на оренду житла, доки його родина купувала елітну нерухомість у Європі.
Нардепу дали шанс реабілітуватися і, як варіант, продати щось зі свого елітного автопарку та передати гроші на потреби українських захисників, але він його не використав.
Тому, як зазначив голова фракції "СН", Торохтія зобов'язали:
1. Повернути отримані гроші до бюджету.
2. Скласти депутатський мандат.
"Я негайно ініціюю його виключення з фракції", - додав Арахамія.
Стаття на тему:
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Що передувало
Нагадаємо, за останній місяць кілька українських ЗМІ оприлюднили скандальну інформацію, пов'язану з нардепом Богданом Торохтієм.
За даними журналістів, дружина парламентаря Аліна Левченко у 2022 році придбала квартиру та приміщення у курортному місті в Болгарії, а також квартиру та паркомісце в Києві.
Також, за інформацією ЗМІ, з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2023 року нардеп вісім разів виїжджав з України. Загалом за кордоном після повномасштабного вторгнення він перебував 90 днів.
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